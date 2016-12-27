Vefasız katil!

İstanbul Beykoz'da patronunun oğlu tarafından öldürülen Nihat Bulca (50) cinayetiyle ilgili yeni detaylar gözler önüne serildi. Bulca'nın katilinin annesine yıllarca baktığı öğrenildi. Un sektöründe faaliyet gösteren işadamı Sabri Yürür ve ailesinin 16 yıldır şoförlüğünü yapan Bulca, Beykoz'un sevilen simalarından biriydi. Aynı zamanda AK Parti Beykoz Ortaçeşme Mahalle Teşkilatı'nın bir üyesiydi. Bulca, geçen Cumartesi günü son kez vedalaştığından habersiz eşi Arzu ve kızı İrem ile helalleşti. Ardından, ailesi gibi bildiği işadamı Yürür'ün villasına gitti. Bekçi kulübesinde bulunduğu sırada, yanına patronunun üvey oğlu Burhanettin Tarkan Yürür (48) geldi. İkili, her zaman olduğu gibi gündem hakkında sohbet etti. İddiaya göre Tarkan Yürür, Suriye'deki operasyonlardan hükümeti sorumlu tutup küfürler etti. Bulca ise "Niye küfür ediyorsunuz. Ayıp olmuyor mu" yanıtını verdi. Sinirlenen Tarkan Yürür de Bulca'ya bıçak darbeleri indirdi. Hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybederken, eşiyle birlikte kaçan ve Sarıyer'de yakalanan katil zanlısı, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Yürür, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beykozlular ise dün Nihat Bulca'nın canaze töreni için Ortaçeşme Camisi'nde bir araya geldi.



'ANNESİNİ SIRTINDA TAŞIDI'

Talihsiz adamın 18 yaşındaki kızı İrem ve eşi Arzu Bulca, tabuta sarılıp "Bizi bırakma" diye feryat etti. Bulca'nın akrabası Mustafa Arı, katille ilgili bilinmeyenlere dikkat çekti. Arı, "Bulca 1 ay sonra emekli olacaktı. Kendisini öldüren adamın annesine yıllarca baktı. Hastalığında sırtında taşıdı. Her türlü dertlerinde yardımcı oldu" dedi. Milletvekili Hurşit Yıldırım ise "Nihat Bulca, AK Parti teşkilatımızın mensubu bir kardeşimizdi. Böyle bir ölümü nefretle kınıyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Bulca'nın cenazesi Anadolukavağı Mezarlığı'na defnedildi.



Yunus Emre KAVAK