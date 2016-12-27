Vefasız katil!

Nihat Bulca, 16 yıl işadamı Sabri Yürür ve ailesinin şoförlüğünü yaptı. 1 ay sonra emekli olacaktı. Ancak patronunun üvey oğlu Tarkan, bir hiç uğruna onu hayattan kopardı. Katilinin annesine yıllarca baktığı ortaya çıkan fedakar adam, dün son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Beykoz'da patronunun oğlu tarafından öldürülen Nihat Bulca (50) cinayetiyle ilgili yeni detaylar gözler önüne serildi. Bulca'nın katilinin annesine yıllarca baktığı öğrenildi. Un sektöründe faaliyet gösteren işadamı Sabri Yürür ve ailesinin 16 yıldır şoförlüğünü yapan Bulca, Beykoz'un sevilen simalarından biriydi. Aynı zamanda AK Parti Beykoz Ortaçeşme MahalleTeşkilatı'nın bir üyesiydi. Bulca, geçen Cumartesi günü son kez vedalaştığından habersiz eşi Arzu ve kızı İrem ile helalleşti. Ardından, ailesi gibi bildiği işadamı Yürür'ün villasına gitti. Bekçi kulübesinde bulunduğu sırada, yanına patronunun üvey oğlu Burhanettin TarkanYürür (48) geldi. İkili, her zaman olduğu gibi gündem hakkında sohbet etti. İddiaya göre Tarkan Yürür, Suriye'deki operasyonlardan hükümeti sorumlu tutup küfürler etti. Bulca ise "Niye küfür ediyorsunuz. Ayıpolmuyor mu" yanıtını verdi. Sinirlenen Tarkan Yürür de Bulca'ya bıçak darbeleri indirdi. Hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybederken, eşiyle birlikte kaçan ve Sarıyer'de yakalanan katil zanlısı, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Yürür, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beykozlular ise dün NihatBulca'nın canaze töreni için OrtaçeşmeCamisi'nde bir araya geldi.
'ANNESİNİ SIRTINDA TAŞIDI'
Talihsiz adamın 18 yaşındaki kızı İrem ve eşi Arzu Bulca, tabuta sarılıp "Bizi bırakma" diye feryat etti. Bulca'nın akrabası MustafaArı, katille ilgili bilinmeyenlere dikkat çekti. Arı, "Bulca 1 ay sonra emekli olacaktı. Kendisini öldüren adamın annesine yıllarca baktı. Hastalığında sırtında taşıdı. Her türlü dertlerinde yardımcı oldu" dedi. Milletvekili Hurşit Yıldırım ise "Nihat Bulca, AKParti teşkilatımızın mensubu birkardeşimizdi. Böyle bir ölümü nefretlekınıyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Bulca'nın cenazesi Anadolukavağı Mezarlığı'na defnedildi.
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