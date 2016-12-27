Vatan nöbeti

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Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Bu sözün ne kadar doğru olduğu, Kayseri'de gözler önüne serildi. 17 Aralık'ta, askerleri taşıyan otobüse düzenlenen saldırının ardından bütün kent el ele verdi.
Kimisi, şehit ailelerini evinde ağırlarken kimisi, özel araçlarını tahsis etti. Yaralanan evladını görmek için şehir dışından gelenlere, gönüllü taksi hizmeti verdi. Desteğini esirgemedi!
Emekli Fevzi Kurtoğlu ise 14 Mehmetçik'in şehit düştüğü o durağı bayraklarla süsledi. Her gün erkenden kalkıp olay yerine gitti. Sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar vatan nöbetine geçti!
Ay-Yıldızlı bayrağı elinden bırakmayan Fevzi Amca, bir de mesaj gönderdi: 62 yaşındayım. Beni cepheye almadıkları için buradayım! Evlatlarımız can verirken evde yatmakla vatan sevgisi olmaz!
2 çocuk babası Fevzi Kurtoğlu, patlamanın olduğu yere 8 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesi'nde yaşıyor. Eksi 10 derece soğukta her gün o durağa gidip titreye titreye nöbet tutuyor.
27 Aralık 2016, Salı 00:53
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