Meclis AnayasaKomisyonunda AK Parti ile HDP arasında 'terör' tartışması yaşandı. Komisyonda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, HDP'lilerin tutuklu milletvekillerini gündeme getirdiğini belirterek, "Hiçbir milletvekili, milletvekili olduğu sürece kelepçelenmemeli. Beleştepe'de 44, Kayseri'de 14 yiğidimizi şehit ettiler, ailelerin ocaklarına ateş düşürdüler. Eğer bu terör örgütünü destekleyen varsa ne milletvekili olabilir ne insan sayılabilir. Teröristlerin temsilcileri kelepçelenebilir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.