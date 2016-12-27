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'ye terör tepkisi

li Elitaş: Terör örgütünü destekleyen ne milletvekili olur ne insan sayılabilir

HDPye terör tepkisi
Meclis unda ile arasında 'terör' tartışması yaşandı. Komisyonda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili , HDP'lilerin tutuklu milletvekillerini gündeme getirdiğini belirterek, "Hiçbir milletvekili, milletvekili olduğu sürece kelepçelenmemeli. Beleştepe'de 44, Kayseri'de 14 yiğidimizi şehit ettiler, ailelerin ocaklarına ateş düşürdüler. Eğer bu terör örgütünü destekleyen varsa ne milletvekili olabilir ne insan sayılabilir. Teröristlerin temsilcileri kelepçelenebilir" dedi.

EVRİN GÜVENDİK
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  • 27 Aralık 2016, Salı 01:21
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