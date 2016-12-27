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'te operasyonu

'te terör örgütü /KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Gaziantepte PKK operasyonu! HDPli yöneticiler...

'te terör örgütü /KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 4 kişi serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin yanı sıra terör örgütünü destekleyen bazı derneklerin yöneticileri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Cumhurbaşkanına, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunduğu belirtilen 15 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 12 Aralık 2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda eylem ve faaliyette bulunduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 52 kişiden 36'sı gözaltına alınmıştı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 10:18
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