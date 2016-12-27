Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab bölgesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan, önce Kilis Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara GATA'ya kaldırılarak burada tedavisi yapılan Uzman Erbaş Muhammed Bozarslan, şehit düştü. Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan'ın yeğeni Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan'ın Bitlis'te toprağa verilmesi bekleniyor..