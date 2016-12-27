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Acı haber 'dan geldi

 Harekatı’nda yaralanan 23 yaşındaki Komando Uzman Erbaş Muhammed Bozarslan tedavi gördüğü GATA’da  oldu.

Acı haber El Babdan geldi

'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Harekatı kapsamında El-Bab bölgesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan, önce Kilis Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara GATA'ya kaldırılarak burada tedavisi yapılan Uzman Erbaş Muhammed Bozarslan, düştü. Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan'ın yeğeni Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan'ın Bitlis'te toprağa verilmesi bekleniyor..
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  • 27 Aralık 2016, Salı 16:42
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