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Ruslar yasta

Ruslar yasta
Rusya, bir hafta içinde 4 büyük acı yaşadı. Dünkü kazadan sonra Ruslar karalar bağladı. Başkent Moskova'da da dün anma vardı. Ruslar, Aleksandrov su'nun binası önüne çiçek bıraktı ve mumlar yaktı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ruslar, "2016 bizim için acının yılı oldu" şeklinde açıklamalar yaptı.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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