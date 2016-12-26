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’ten mektup var

, , fark etmedi. , yurdunu müdafaa için gövdesini siper etti. Kahramanlar son gelişmelerden sonra TAKVİM’e mektup gönderdi. “Yedi düvele karşı savaşıyoruz. Geberttiğimiz terörist leşlerini de gösterin” dedi

Mehmetçik’ten mektup var
Türkiye'nin yeri ve milli bağımsızlığı Üst Akıl'ı rahatsız etti. Türk düşmanlarının tüm maşaları bir araya getirildi. FETÖ, , , aynı anda saldırmaya başladı. Hem emniyet mensupları hem , tüm bu teröristlerle kahramanca savaştı. Gövdesini siper ederek, canını ortaya koyarak tüm Türkiye'nin huzura kavuşması için mücadele eden Mehmetçik'in teröre karşı açtığı cephelerden biri de oldu. DEAŞ'ın kanlı teröristlerini tek tek temizleyen kahraman askerler geçen hafta ise kalleş canlı bomba saldırılarında 16 şehit verdi.



16 vatan evladı son yolculuklarına uğurlanırken, El Bab'daki Mehmetçik TAKVİM üzerinden tüm Türkiye'ye mesaj gönderdi. "'de 7 düvele karşı savaşıyoruz" diyerek başlayan mektupta şehit cenazelerinin medyada çok yer bulmasının moral bozduğunu ve düşmanı sevindirdiği belirtildi. Mehmetçik bunun yerine "Biz sizler için mücadele ediyoruz. Burada her gün onlarca DEAŞ'lı ve YPG'li terörist gebertiyoruz. Sizden tek ricamız devletimizi güçsüz ve başarısız göstermeye çalışanlara inat buradaki başarımızı herkese gösterin lütfen. Sürekli şehit cenazeleri değil, terörist leşlerini de paylaşın" dedi. Biz de Mehmetçik'in bu ricasını yerine getirmeyi bir borç bildik.


* El Bab'daki operasyonda dün 134 DEAŞ hedefi ateş altına alındı. 19 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Bu arada İstanbul'dan Gaziantep'e 18 Akıncı Zırhlı Muharebe Aracı gönderildi. Araçların, El Bab'ın Menbiç'e yakın tarafı olan doğu bölgesine konuşlandırılacağı öğrenildi.


* Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerler bölgede hem DEAŞ hem de YPG'li teröristleri tek tek imha ediyor.



MEVLÜT YÜKSEL
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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Alp Alp

Türk ordusuyla dünyanın hiçbir gücü başedemez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 17:24
Tahin Tahin

Deaşlılar Haçlıların emrindeki askerlerdir,Allah deaşlıları yok etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.12.2016 15:38
Tahin Tahin

Deaşlılar İslam düşmanıdırlar Allah Deaşın Kökünü getirsin. Deaşlıların hepsi Kurban olsunlar Mehmetçiklere,

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.12.2016 15:36
FATİH FATİH

KURBAN OLAYIM SİZLERE

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 26.12.2016 14:47
atlantis atlantis

Allah yar vecyardimcilari olsun. Ülkemiz güvenligi icin oralarin temizlenmesi sart

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 26.12.2016 13:44
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