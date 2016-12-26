Mehmetçik’ten mektup var

16 vatan evladı son yolculuklarına uğurlanırken, El Bab'daki Mehmetçik TAKVİM üzerinden tüm Türkiye'ye mesaj gönderdi. "Suriye'de 7 düvele karşı savaşıyoruz" diyerek başlayan mektupta şehit cenazelerinin medyada çok yer bulmasının moral bozduğunu ve düşmanı sevindirdiği belirtildi. Mehmetçik bunun yerine "Biz sizler için mücadele ediyoruz. Burada her gün onlarca DEAŞ'lı ve YPG'li terörist gebertiyoruz. Sizden tek ricamız devletimizi güçsüz ve başarısız göstermeye çalışanlara inat buradaki başarımızı herkese gösterin lütfen. Sürekli şehit cenazeleri değil, terörist leşlerini de paylaşın" dedi. Biz de Mehmetçik'in bu ricasını yerine getirmeyi bir borç bildik.
* El Bab'daki operasyonda dün 134 DEAŞ hedefi ateş altına alındı. 19 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Bu arada İstanbul'dan Gaziantep'e 18 Akıncı Zırhlı Muharebe Aracı gönderildi. Araçların, El Bab'ın Menbiç'e yakın tarafı olan doğu bölgesine konuşlandırılacağı öğrenildi.
* Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerler bölgede hem DEAŞ hem de YPG'li teröristleri tek tek imha ediyor.
MEVLÜT YÜKSEL
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Türk ordusuyla dünyanın hiçbir gücü başedemez.
Deaşlılar Haçlıların emrindeki askerlerdir,Allah deaşlıları yok etsin.
Deaşlılar İslam düşmanıdırlar Allah Deaşın Kökünü getirsin. Deaşlıların hepsi Kurban olsunlar Mehmetçiklere,
KURBAN OLAYIM SİZLERE
Allah yar vecyardimcilari olsun. Ülkemiz güvenligi icin oralarin temizlenmesi sart
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