Katil iz bıraktı

Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, Rus Büyükelçi Karlov’u hunharca katletti! FETÖ bağlantısı gözler önüne serildi. Şimdi de cinayet günü Altındağ’da bir silah firmasından mermi aldığı tespit edildi. Üstelik söz konusu mağaza Çevik Kuvvet’e sadece 200 metre mesafedeydi...
Türkiye geçtiğimiz hafta hain bir saldırıyla sarsıldı. Rusya'nın Ankara BüyükelçisiAndrey Karlov, resim sergisinde suikaste uğradı. Karlov hayatını kaybederken katilMevlüt Mert Altıntaş'tı! Ölü ele geçirilen polis memuru Altıntaş'ın, FETÖ bağlantıları ortaya çıktı. Türkiye ve Rusya'nın ortak yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken karanlık bir nokta daha vardı. Bu nokta ise Altıntaş'ın 80'den fazla mermi sıkarak polise uzun süre direnç gösterip tetikte kalmasıydı. İşte bu konuyla ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre Altıntaş, cinayet günü Ankara'nın Altındağ İlçesi'ne bağlı İskitler Mahallesi'ndeki ünlü bir silah firmasına uğradı. Burada Büyükelçi Karlov suikastinde kullanmak üzere 2 kutu şarjör aldı. Katil Altıntaş'ın mermileri aldığı mağaza ise Çevik Kuvvet noktasında sadece 200 metre uzaklıktaydı. Bu gelişme akıllarda soru işareti bıraktı. Soruşturma devam ederken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Altıntaş'ın FETÖ ve Pensilvanya ile parasal bağlantılarını ortaya çıkardı. "Altıntaş Raporu"nun en kritik bölümünde ise FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Hasan Tunç ile ilişkiler ağı vardı. Raporda, Altıntaş'ın 12 Ocak 2016'da maaşının yaklaşık 5'te biri olan 500 TL'yi eski polis memuru Hasan Tunç'a gönderdiği saptandı. Hasan Tunç, ABD'deki seçimler öncesinde Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşına ve oradan da başkan adaylarından HillaryClinton'ın çevresine para transferi yapanThe Respect Instute Inc. isimli kuruluşlabağlantılı çıktı. Tunç, gözaltına alındı.
* Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş, cinayet günü bir silah mağazasından şarjör satın aldı.
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bunların aklını mıkım ben beyın yoksunları bır sunnetsıze ınanıp gıtmışler elın abd ıcın para yardımı yapıyor desen gel musluman alemı ıcın yardım et desen bu şerefszıler 40 dereden su getırıler cehennemlık bunlar .
EMNİYET teşkiLatında çok sayıda fetö cü var zaten tam temizLenmediiii biLiyoruuuzzz
dinsiz imansız fetonun satışmış finoları ne oldu dünyanıda ahiretinide mahvettin gittin pisi pisine cehennemdeki ateşiniz bol olsun satılmış hain çakallaar ruhşlarınıda anası Yahudi babası ermeni batının yetiştirdiği çakallardan biri fetoooo artık bittiniz lan bittiniz
polis okulları ve istihbarat gibi birimleri devletin miti devamlı takip etmeli bence temizlenmiş değiller.
kafa yormayin ya usa ve nato parmagi russya bunu iyi biliyor kim oldugu arka plan da
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