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iz bıraktı

Polis memuru , Rus Büyükelçi Karlov’u hunharca katletti! bağlantısı gözler önüne serildi. Şimdi de cinayet günü Altındağ’da bir silah firmasından mermi aldığı tespit edildi. Üstelik söz konusu mağaza Çevik Kuvvet’e sadece 200 metre mesafedeydi...

Katil iz bıraktı
Türkiye geçtiğimiz hafta hain bir saldırıyla sarsıldı. 'nın , resim sergisinde e uğradı. Karlov hayatını kaybederken 'tı! Ölü ele geçirilen polis memuru Altıntaş'ın, bağlantıları ortaya çıktı. Türkiye ve Rusya'nın ortak yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken karanlık bir nokta daha vardı. Bu nokta ise Altıntaş'ın 80'den fazla mermi sıkarak polise uzun süre direnç gösterip tetikte kalmasıydı. İşte bu konuyla ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre Altıntaş, cinayet günü Ankara'nın Altındağ İlçesi'ne bağlı İskitler Mahallesi'ndeki ünlü bir silah firmasına uğradı. Burada Büyükelçi Karlov suikastinde kullanmak üzere 2 kutu şarjör aldı. Katil Altıntaş'ın mermileri aldığı mağaza ise Çevik Kuvvet noktasında sadece 200 metre uzaklıktaydı. Bu gelişme akıllarda soru işareti bıraktı. Soruşturma devam ederken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Altıntaş'ın FETÖ ve Pensilvanya ile parasal bağlantılarını ortaya çıkardı. "Altıntaş Raporu"nun en kritik bölümünde ise FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Hasan Tunç ile ilişkiler ağı vardı. Raporda, Altıntaş'ın 12 Ocak 2016'da maaşının yaklaşık 5'te biri olan 500 TL'yi eski polis memuru Hasan Tunç'a gönderdiği saptandı. Hasan Tunç, 'deki seçimler öncesinde Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşına ve oradan da başkan adaylarından Hillary Clinton'ın çevresine para transferi yapan The Respect Instute Inc. isimli kuruluşla bağlantılı çıktı. Tunç, gözaltına alındı.


* Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş, cinayet günü bir silah mağazasından şarjör satın aldı.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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levent değirmenci levent değirmenci

bunların aklını mıkım ben beyın yoksunları bır sunnetsıze ınanıp gıtmışler elın abd ıcın para yardımı yapıyor desen gel musluman alemı ıcın yardım et desen bu şerefszıler 40 dereden su getırıler cehennemlık bunlar .

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 26.12.2016 13:36
hevaL hevaL

EMNİYET teşkiLatında çok sayıda fetö cü var zaten tam temizLenmediiii biLiyoruuuzzz

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 26.12.2016 11:03
Ali Haydar Ali Haydar

dinsiz imansız fetonun satışmış finoları ne oldu dünyanıda ahiretinide mahvettin gittin pisi pisine cehennemdeki ateşiniz bol olsun satılmış hain çakallaar ruhşlarınıda anası Yahudi babası ermeni batının yetiştirdiği çakallardan biri fetoooo artık bittiniz lan bittiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 26.12.2016 10:48
T.C. T.C.

polis okulları ve istihbarat gibi birimleri devletin miti devamlı takip etmeli bence temizlenmiş değiller.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 26.12.2016 08:59
temel temel

kafa yormayin ya usa ve nato parmagi russya bunu iyi biliyor kim oldugu arka plan da

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 26.12.2016 02:37
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