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Kastamonu’dan telsiz taşıdılar

Kastamonu’dan telsiz taşıdılar
Ankara Başsavcılığı, girişiminin Polatlı ayağına ilişkin 330 zanlı hakkında hazırladığı iddianameyi bitirdi. İddianamede dikkat çeken unsurlara yer verildi. Ankara'nın 'işgali' için Polatlı'dan yola çıkan birliklerin, "Ankara'da tatbikat olacak" parolasını kullandığı tespit edildi. Cuntacıların darbe teşebbüsü için Kastamonu'dan Ankara'ya 190 telsiz getirdiği kaydedildi.

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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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