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Dr. Liza da can verdi

Dr. Liza da can verdi
Hayatını kaybedenler arasında " Liza" adıyla bilinen doktor , Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov gibi isimler de vardı. Koro üyesi Ralina Gilmanova (22) ve nişanlısı Mikhail'in de kazada öldüğü açıklandı. Bu arada Doktor Liza, "Adil Yardım" adlı fonla mağdur çocuklara yardım sağlamıştı.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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