Çakma terapist!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 24 yaşındaki Öykü A. uzun süredir vücudunun eklem bölgesindeki ağrılardan şikayetçiydi. Hastaneye başvuran genç kızın ağrıları bir türlü geçmek bilmedi. Hastalığının psikolojik bir problem olduğunu düşünen genç kız, derdine internette bir çözüm bulmak istedi. Burada yaptığı araştırmalarda kendisini manuel terapist olarak tanıtan Zekeriya S.'yi keşfetti. Zekeriya S. ile görüşen Öykü, belirli bir ücret karşılığında tedavi olmayı kabul etti. Genç kıza fizyoterapist şeklinde hareketler yaptıran Zekeriya S., bu şekide bir müddet daha tedaviye devam etti.





İFADESİ ŞOKE ETTİ

Fizyoterapi sonrası ağrıları giderek artan genç kız, Zekeriya S.'den şüphelendi. Durumu polise şikayet etti. İhbar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Zekeriye S. bu süreçte emniyette ifade verdi. Sahtekarın söyledikleri ise herkesi şoke etti. Muayenehanesinde ilahi kuvvetle hastaları tedavi ettiğini söyleyen sahtekar, "Ben tıbbın yardım edemediği hastalara elimle yaptığım masaj sonucu yardım ediyorum" dedi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Zekeriya S.'nin herhangi bir tıbbi kimliği olmadığı, hiçbir sertifika ve ya kursa katılmadan halkı kandırarak 3311 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanuna Muhalefet suçunu işlediği iddia edildi. 7 yıla kadar hapsi istenen Zekeriya S., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.





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