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69 bin 895 kişi edildi

Devletten ne kadar FETÖcü ihraç edildi?
Devlet Personel Başkanlığı, Meclis 15 Temmuz 'cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na bir rapor gönderdi. Bugüne kadar FETÖ'den ihraç edilen personel hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 24 Kasım 2016 itibariyle düzenlenen verilere göre 69 bin 895 kişi FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edildi. edilenler arasında 58 bin 712 memur, 4 bin 927 askeri personel, 3 bin 636 öğretim görevlisi, bin 459 sözleşmeli personel bulunuyor.

EDA IŞIK
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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SK SK

BU ALÇAK ÖBÜR DÜNYADA BUKADAR EKMEKSİZ KALAN İNSANLARIN VEBALİNİ NASIL ÇEKECEK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 15:04
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