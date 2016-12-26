Devlet Personel Başkanlığı, Meclis 15 Temmuz FETÖ'cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na bir rapor gönderdi. Bugünekadar FETÖ'den ihraç edilenpersonel hakkında ayrıntılı bilgiverdi. 24 Kasım 2016 itibariyledüzenlenen verilere göre 69 bin895 kişi FETÖ soruşturmasıkapsamında kamudan ihraçedildi. İhraç edilenler arasında 58 bin 712 memur, 4 bin 927 askeri personel, 3 bin 636 öğretim görevlisi, bin 459 sözleşmeli personel bulunuyor.
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BU ALÇAK ÖBÜR DÜNYADA BUKADAR EKMEKSİZ KALAN İNSANLARIN VEBALİNİ NASIL ÇEKECEK
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