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TSK’ya Rus desteği iddiası

Rus savaş uçaklarının ’da Türk askeriyle işbirliğine başladığı iddia edildi. Yerel kaynaklar nın El Bab- arasındaki Amira bölgesini bombaladığını bildirdi

TSK’ya Rus desteği iddiası
Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Rusya'dan ilk desteğin geldiği öne sürüldü. Yerel kaynaklar nın, - arasında bulunan Amira Bölgesi'nde DEAŞ hedeflerini bombaladığını ileri sürdü. Bu gelişme, Türk ve Rus kuvvetlerinin ortak bir operasyona başladığının işareti olarak yorumlandı. TSK'ya şimdiye dek harekâta ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinden hiçbiri vermedi. ABD'nin PKK/PYD ile birlikte yapacağı Rakka operasyonunu bahar aylarına ertelemesi, Rakka'daki DEAŞ'lı teröristlerin El Bab'a gelip TSK ve ÖSO'ya karşı direnişi artırmasıyla sonuçlandı.

Öte yandan harekât kapsamında 16 şehit verdiğimiz Akil Tepesi'ndeki hastane de DEAŞ'lı teröristlerden temizlendi. El Bab'ın anahtarı sayılabilecek bölgenin kontrolü tamamen TSK'ya geçti.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar 01:18
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