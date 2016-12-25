TSK’ya Rus desteği iddiası

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Rusya'dan ilk desteğin geldiği öne sürüldü. Yerel kaynaklar Rus uçaklarının, El Bab-Menbiç arasında bulunan Amira Bölgesi'nde DEAŞ hedeflerini bombaladığını ileri sürdü. Bu gelişme, Türk ve Rus kuvvetlerinin ortak bir operasyona başladığının işareti olarak yorumlandı. TSK'ya şimdiye dek harekâta ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinden hiçbiri destek vermedi. ABD'nin PKK/PYD ile birlikte yapacağı Rakka operasyonunu bahar aylarına ertelemesi, Rakka'daki DEAŞ'lı teröristlerin El Bab'a gelip TSK ve ÖSO'ya karşı direnişi artırmasıyla sonuçlandı.
Öte yandan harekât kapsamında 16 şehit verdiğimiz Akil Tepesi'ndeki hastane de DEAŞ'lı teröristlerden temizlendi. El Bab'ın anahtarı sayılabilecek bölgenin kontrolü tamamen TSK'ya geçti.
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