Purofesyonel

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan müteahhit Haldun Bilek tutuklandı. Sakarya'da yaptığı lüks sitelerle bilinen müteahhit Haldun Bilek'in FETÖ'ye finansmansağladığı belirlendi. Gözaltına alınan 45 yaşındaki Bilek "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Haldun Bilek'in 15 Temmuz darbe girişimisonrasında Demokrasi Meydanı'ndayapılan mitinglere katılıp, bol bolfotoğraf çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı gözlendi. Bilek'in Facebook sayfasında, Hollywood'un unutulmazfilmi Baba'nın başrol oyuncusuMarlon Brando'nun balmumuheykeliyle ve elinde purosuylaçekilmiş fotoğrafını da paylaştığı görüldü.
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