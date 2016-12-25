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Purofesyonel

Purofesyonel
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan müteahhit tutuklandı. Sakarya'da yaptığı lüks sitelerle bilinen müteahhit Haldun Bilek'in FETÖ'ye finansman sağladığı belirlendi. Gözaltına alınan 45 yaşındaki Bilek "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Haldun Bilek'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Demokrasi Meydanı'nda yapılan mitinglere katılıp, bol bol fotoğraf çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı gözlendi. Bilek'in Facebook sayfasında, Hollywood'un unutulmaz filmi Baba'nın başrol oyuncusu Marlon Brando'nun balmumu heykeliyle ve elinde purosuyla çekilmiş fotoğrafını da paylaştığı görüldü.


Hüseyin CUMALI
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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