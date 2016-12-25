Osmanlı tokadı

Mehmetçik sınırımızı hainlerden temizlemek için düğmeye bastı. El Bab kentini terör örgütü DEAŞ’tan arındırdı. Son operasyonda 16 askerimiz şehadete ulaştı. Kalleş saldırıda Komando Uzman Çavuş Osman Şen ise zırhlı araçta yaralandı. Gazi Şen ayağa kalkar kalkmaz hainlere tokadı attı: Türk askerini güldürmek istiyorlarsa 'ölümle' tehdit etsinler. Birlik beraberliğimiz olduğu sürece, hiçbir terör örgütü karşımızda duramaz...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'yi terörden arındırdı. Güney sınırını güvence altına aldı. Vatan için canını siper eden askerlerimizden bazıları şehadete ulaştı. Son olarak El Bab kenti terör örgütü DEAŞ'ın elinden alındı. Buradaki operasyonda 16 askerimiz şehit oldu. Yaralanan askerlerimiz de hastanede tedaviye alındı. Onlardan biri de Osman Şen adlı kahramandı. Konyalı Komando Uzman Çavuş Osman Şen, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:
BİN OSMAN GELİR...
"El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'nin DEAŞ'tan temizlenmesi isteniyordu. Özel kuvvetler ve Kayserikomando birliği buraya yöneldi. Bizde geri planda emniyetini aldık. Soğuk hava nedeniyle kısa süreliğine zırhlı aracın içerisine girdik. Ancak bir süre sonra saldırıya uğradık. Atılan roketatarın delici ve ısı yayan mühimmatı, içinde bulunduğumuz zırhlı aracın önünden girip arkasından çıktı. Hüseyin arkadaşımız Allah'ında izniyle kapıyı tekmeleyerek açtı. Hepimiz yaralandık. Durumu ağır olan kardeşlerimiz için hemen destek verdik. Şehadet şerbeti içmek herkese nasip olmaz. Peygamber Efendimiz'e komşu gidiyorsunuz. Türk askeri korkmaz. Türkaskerini güldürmekistiyorlarsa ölüm ile tehditetsinler. Birlik beraberliğimiz olduğu sürece, hiçbir terör örgütü karşımızda duramaz. Bizde Allah inancı var. Bizim kahramanlığımız bitmez. Bir Osman gider, bin Osman gelir. Ne kadar terör örgütü olursa olsun biz her zaman karşılarında olacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların, topların, mermilerin önünde duran bu millet, Allah'ın izniyle darbe girişimini önledi. Böyle bir devlet, millet ve orduya sahibiz. Dört bir yanımız düşmanlarla dolu.Buna rağmen hiçbir zaman yılmadık,sonuna kadar da yılmayacağız."
Şen, "Bizim bayrağımız kanla çizildi. Hiçbir gün, düşman unsuru, terör örgütü, bayrağımızı yere indiremeyecek. İndirmeye kalkan olursa biz onu indiririz" dedi. 1.5 yaşında Abdullah isminde bir oğlu olan Şen, silah arkadaşlarına destek vereceği günü sabırsızlıkla bekliyor.
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