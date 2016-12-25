Katilin FETÖ bağlantısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Siirt'e gitti. Siirt Valiliği girişinde şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere önemli bilgiler verdi. Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikasti ile ilgili konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Bir nokta çok net, teröristin FETÖile ilişkisi açık olarak görülüyor. Ve teröristin çocukluğu anından itibaren görev alanı dahil olmak üzere nasıl bir hayat çizgisi ortaya koyduğu çok net ve açıktır. Son bir buçuk yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve hedef saptırma konusunda ortaya koymaya çalıştıklarının aslında ne kadar da eğreti durduğu çok nettir. Bu konuda bir şey daha belirtmek isterim; şahsi yetkinlikten ziyade teröristin bir akıl kurgusu sonucu orada olduğu da çok açıktır. Bizim görevimiz tüm bu olayları açığa çıkarabilmek olacaktır."
Suikastçı Mevlüt Altıntaş, kendisine El Nusra'cı görüntüsü vermeye çalışsa da, ipuçları onun FETÖ üyesi olduğunu gösteriyor.
AİLESİSÖKE'YİTERK ETTİ
Mevlüt Mert Altıntaş'ın Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan ailesi sorgu sonrası serbest kaldı. Oğullarının cenazesini istemeyen ailenin Söke'yi terk ettiği ve bilinmeyen bir yere gittiği öğrenildi.
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