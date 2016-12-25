Hoşçakal şehidim

Türkiye dün birkahramanıyla daha vedalaştı.Fırat Kalkanı Harekatı'ndaşehit düşen Uzman ÇavuşRamazan Karaca (29), memleketiKırşehir'in Mucur İlçesi'nde sonyolculuğuna uğurlandı. ŞehitKaraca'nın Ay-Yıldızlı bayrağasarılı naaşı omuzlara alındı.İlk olarak doğduğu evin önünetaşındı. Helallik alındı. Ardındanşehit için Mucur Çarşı Camisi'ndecenaze töreni yapıldı.
"UMUDUMUZDUN..."
Şehidin annesi Sevim Karaca,burada, "Biz sensiz ne yaparız,nasıl dayanırız bu acıya" diyerekağıtlar yaktı. Şehidin eşi GülnazTan Karaca ise oğlu Umut'asarılarak, "Umudumuzdun, Umutsensiz ne yapacak, yetim kaldıUmudum" diyerek ağıt yaktı.İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan'ınkıldırdığı cenaze namazınınardından Şehit Uzman ÇavuşRamazan Karaca'nın naaşı,mahalle mezarlığında vatantoprağına bırakıldı. Törenekatılan binlerce vatandaş ise kanlıterör örgütlerine lanet yağdırdı.Vatandaşlar hep bir ağızdan"Şehitler ölmez, vatan bölünmez"diyerek kalleşlere meydan okudu.
Anne Sevim Karaca, dün şehit oğlu Ramazan'ın Ay-Yıldızlı naaşına sarıldı. "Biz sensiz ne yaparız" diye ağıtlar yaktı. Arkasında duran gelini Gülnaz'ın biricik eşine vedası ise herkesi ağlattı.
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