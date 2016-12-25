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Hoşçakal şehidim

79 milyonun gözyaşları dün Kırşehir’in Mucur İlçesi’ne aktı... Suriye’deki ’nda şehadete ulaşan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hoşçakal şehidim
Türkiye dün bir kahramanıyla daha vedalaştı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Karaca (29), memleketi Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Karaca'nın Ay-Yıldızlı bayrağa sarılı naaşı omuzlara alındı. İlk olarak doğduğu evin önüne taşındı. Helallik alındı. Ardından için Mucur Çarşı Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

"UMUDUMUZDUN..."
Şehidin annesi Sevim Karaca, burada, "Biz sensiz ne yaparız, nasıl dayanırız bu acıya" diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin eşi Gülnaz Tan Karaca ise oğlu Umut'a sarılarak, "Umudumuzdun, Umut sensiz ne yapacak, yetim kaldı Umudum" diyerek ağıt yaktı. İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın naaşı, mahalle mezarlığında vatan toprağına bırakıldı. Törene katılan binlerce vatandaş ise kanlı terör örgütlerine lanet yağdırdı. Vatandaşlar hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek kalleşlere meydan okudu.



Anne Sevim Karaca, dün şehit oğlu Ramazan'ın Ay-Yıldızlı naaşına sarıldı. "Biz sensiz ne yaparız" diye ağıtlar yaktı. Arkasında duran gelini Gülnaz'ın biricik eşine vedası ise herkesi ağlattı.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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