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’li Irmak’a dava açıldı

HDP’li Irmak’a dava açıldı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan 'ye bir dava daha geldi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan hapis istemiyle iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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