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Haraççı hainler

Haraççı hainler
Batman'da kanlı terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik soruşturma başlatıldı. 14 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 7'si tutuklandı. Terör yandaşlarının bölgedeki iş adamlarından tehdit ve şantajla terör örgütüne eleman, erzak, malzeme, silah ve mühimmat temininde bulundukları vurgulandı.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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