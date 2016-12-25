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’nün öğretmenleri

FETÖ’nün öğretmenleri
Türkiye genelinde dün 'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Nevşehir'de bir öğretmen tutuklandı. İzmir Kınık'ta da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 öğretmenden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adıyaman'da da aralarında zabıtaların da bulunduğu çok sayıda kişi hapsi boyladı.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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