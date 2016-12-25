El Bab yerle bir

60'a yakın ülkenin katıldığı ve ABD önderliğindeki koalisyon güçleri haftalardır Musul'da adım atamadı. DEAŞ'a karşı savaştığını söyleyen koalisyon, El Bab'da Türkiye için kılını kıpırdatmadı. Türkiye ise El Bab operasyonuyla tüm dünyaya adeta ders verdi. İki gündür uçaklardan atılan Arapça broşürler ve şehre hakim tepelerden yapılan anonslarla sivillerin şehri terk etmesini sağlayan Türkiye dün tam manasıyla düğmeye bastı.
68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Önce Akil Dağı terörden temizlendi. Sonra Hastane Tepesi alındı. Sivillerin gitmesiyle bombardıman başladı ve terör yuvaları tek tek imha edildi. TSK'dan yapılan açıklamada, "DEAŞ'a ait 141 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 68 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Terör örgütü DEAŞ, TSK'nın hava harekatından sonra bu fotoğrafı paylaştı. Ardından Türk jetleri ikinci dalga operasyonu yaptı. Söz konusu fotoğrafın bulunduğu alan DEAŞ'tan temizlendi.
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