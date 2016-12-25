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’de tutuklaması

Didim’de KCK tutuklaması
Aydın'ın İlçesi'nde terör örgütü PKK ile sözde şehir yapılanması olan 'ya geçit verilmedi. Didim Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 11 kişinin gözaltına alındığı belirlendi. Zanlılardan 8'i tutuklanarak hapse gönderildi. Bunlar arasında HDP Aydın İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da (57) bulunduğu belirtildi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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