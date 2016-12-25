Bunlar da terör kaçakçıları!

İstanbul'da ekipler terör örgütü PKK yandaşlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya götürdükleri iddia edilen 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu kapsamda dün İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı. 35 kişi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin de her yerde arandığı açıklandı.