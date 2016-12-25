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1 haftada 11 PKK’lı öldürüldü

1 haftada 11 PKK’lı öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'nın geçiş güzergahı olan hedeflere lar yapıldı. Son bir haftada Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıca operasyonda çok sayıda patlayıcı ele geçirildiği vurgulandı.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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