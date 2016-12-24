Yiğitlere veda

BABANIN VEDASI HERKESİ AĞLATTI
Kayseri de bir günde 2 şehidini bağrına bastı. Şehit Piyade Uzman Çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik, Kalemkırdı Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kardeşinin fotoğrafını öpen Ağabey Çelik, ardından tabut başında asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi. Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın cenazesi, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce vatandaş "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Her Türk asker doğar" şeklinde sloganlar attı. Şehit Uzman Çavuş Burak Boz için ise memleketi Konya Ereğli'de dün tören vardı. Baba Özkan Boz'un "Bir hatası, kusuru varsa ben onun adına özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Vatan, bayrağımız sağ olsun" sözleri, törene katılanları duygulandırdı.
Hanife Acar, şehit oğlu Akın'ı toprağa verdi. Komutana seslenip "Oğlumun tabutundaki bayrağı bana verin. O bayrağı çok severdi" dedi.
'SÖZ AĞLAMAYACAĞIM SEVGİLİM'
Kahraman asker, cenaze namazının ardından Meydanbaşı Şehitliği'nde defnedildi. Şehit Jandarma Astsubay Göktan Özüpek, memleketi Kırklareli'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 1.5 ay önce evlendiği eşi Meryem Özüpek "Söz ağlamayacağım sevgilim" diyerek şehit eşini uğurladı. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı ise memleketi Kars Susuz'da toprağa verildi. Ağıtların bir adresi de Samsun Çarşamba'ydı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un naaşı binlerce kişinin katıldığı konvoyla Rıdvan Paşa Camii'ne taşındı. Şehit Kavuz, buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın ise memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Anne Hanife Acar, şehit evladını "Yeşil gözlerine doyamadığım meleğim, sana nasıl kıydılar" diye uğurladı. Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak Yozgat'ta, Şehit Piyade Astsubay Göktan Özüpek de memleketi Kırklareli'de 20 bin kişinin katıldığı törenle cennete uğurlandı...
ALİ'M NE OLUR GİTME
Acının adreslerinden biri Antalya'ydı. Antalyalılar Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın naaşını omuzlarına alıp vatan toprağına bıraktı. Bu sırada şehidin nişanlısı Emine Zengin, biricik aşkının naaşına sarıldı. "Ali'm, ben sana doyamadım. Ne olur gitme. Nikahımıza çok az kalmıştı" diye ağladı...
NİŞAN KIYAFETİ NAAŞINA SERİLDİ
Şehit acısı Tokat'a da aktı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişanlısı olan Özge'nin vedası yürekleri yaktı.24 günlük nişanlı olan şehidin tabutunun üzerine nişanında giyindiği takım elbisesi bırakıldı.
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