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: Buraya gömdürmeyiz

Rus elçi Karlov’u vuran Mevlüt Altıntaş’ın cenazesi, memleketi ’de istenmiyor.

Söke: Buraya gömdürmeyiz
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen 'ın ailesinin ifadelerine ulaşıldı. Anne Hamide Altıntaş "Oğlum polislik sınavlarına hazırlanırken herhangi bir dershaneye gitmedi" derken, Baba Esrafil Altıntaş da "İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandıktan sonra Sercan B. isimli öğrenciyle samimiyet kurdu. Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı. Sercan'ın Ankara'ya gitmesinden dolayı o da Ankara'ya gitti" ifadelerini kullandı. Serbest bırakılan anne ve babanın oğullarının cenazesini henüz teslim almadığı öğrenildi. Bu arada Altıntaş'ın memleketi olan Aydın'ın Söke İlçesi'nde halk "Suikastçının Söke'ye gömülmesini istemiyoruz" diye protestolara başladı.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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