Söke: Buraya gömdürmeyiz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin ifadelerine ulaşıldı. Anne Hamide Altıntaş "Oğlum polislik sınavlarınahazırlanırken herhangi bir dershaneyegitmedi" derken, Baba Esrafil Altıntaş da "İzmir Rüştü Ünsal Polis MeslekYüksekokulu'nu kazandıktan sonraSercan B. isimli öğrenciyle samimiyetkurdu. Polis olduktan sonraibadetlerine daha düşkün olmaya, içinekapanmaya ve sessizleşmeye başladı.Sercan'ın Ankara'ya gitmesindendolayı o da Ankara'ya gitti" ifadelerinikullandı. Serbest bırakılan anneve babanın oğullarının cenazesinihenüz teslim almadığı öğrenildi.Bu arada Altıntaş'ın memleketiolan Aydın'ın Söke İlçesi'ndehalk "Suikastçının Söke'yegömülmesini istemiyoruz"diye protestolarabaşladı.
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