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Para trafiği

Para trafiği
FETÖ'nün himmet paralarını yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan 26 şüpheliden bazılarının görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda şüphelilerden Hakan G., Bayram O., Faruk S. ve Mehmet Akif S.'nin araçla Atatürk 'na geldikleri, aralarına Ferhan E.'nin de katılmasıyla bilet kontuarı önünde beklemeye başladıkları ve bu sırada hava trafik kontrolörleriyle diyalog kurdukları görüldü.
FETÖ'cüler yurt dışına böyle para kaçırmış


Şüphelilerin ülkeden ayrılmaları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Ortak hareket eden şüphelilerin, hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla parayı yurt dışına çıkardıkları anlaşıldı.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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