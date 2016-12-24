O FETÖ’cülere 15 yıl hapis

Eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Demiriz tutuklu bulunurken, Tütüneker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Erdem ise firar etmişti.