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Kahraman Mehmetçik

Kahraman Mehmetçik
Osmaniye'de kalp yetmezliği, diyabet ve tansiyon Adem Şenol, rahatsızlanınca 112 Acil'den yardım istendi. Ama kar nedeniyle ambulans Şenol'un evine kadar gelemedi. Yol açılamayınca Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener, Şenol'u sırtına aldı. 1 kilometre giden vefakar asker, kara bata çıka ambulansa kadar taşıdı.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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