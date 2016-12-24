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İstanbul’da baskını

İstanbul’da DEAŞ baskını
TErör örgütü 'a yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında alarm durumuna geçildi. İstanbul'da da dün il genelinde DEAŞ'a düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine yapılan baskınlarda 31 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Konya'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı ise 43'e yükseldi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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