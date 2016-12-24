İngiliz İpek’i

Kraliçe’nin mahkemesi Akın İpek’in İngiltere’deki mal varlığının Türkiye’ye verilmeyeceğine hükmetti. Yargıç, İpek’e ait 60 milyon sterlinin ise varlık yönetim şirketine devredilerek gelirin artırılabileceği şeklinde yol bile gösterdi...
FETÖ soruşturması kapsamında malvarlıklarına el konulan Akın İpek'le ilgiliİngiltere'den tartışmalı bir karar çıktı. İpek'inşirketlerini yöneten heyet, FETÖ'cü işadamına aitİngiltere'deki mal varlıklarını da almak için İngilizmakamlarına başvuru yaptı. Akın İpek'in 2014'ünMart ayında İngiltere'de kurulmuş Koza Ltd. adlı yanşirketin başkanlığından uzaklaştırılması ve şirketinelindeki 60 milyon sterlinlik hissedar sermayesininkullanımında söz hakkının elinden alınması istenmişti.İngiliz mahkemesinin bu isteği reddettiğiöğrenildi. Kraliçe'nin hizmetindeki Reuters HaberAjansı, kendilerine gelen mahkeme belgelerinegöre hâkimin Türk heyetinin Britanya'daki varlıklarüzerinde söz sahibi olmadığına karar verdiğini yazarken,60 milyon sterlinin Hanson adlı varlık yönetim şirketitarafından yönetilen hesaplara aktarılmasının veböylece Koza Ltd. şirketinin daha yüksek bir getirisağlamasının mümkün olduğuna da hükmetti.
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