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karargahı yerle bir oldu

DEAŞ karargahı yerle bir oldu
Terör örgütü 'ın El Bab kentinden temizlenmesi için Özgür Suriye Ordusu ile TSK'nın yürüttüğü harekatta yeni aşamaya geçildi. TSK, El Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılması amacıyla kış şartlarını ve şehir savaşı boyutunu da gözeten operasyonel planlama yaptı. İlk aşamaya dün başlanırken, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu karargah önce tespit edildi ve karargah, içindeki 18 teröristle beraber yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Türk askerinin ÖSO ile birlikte El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizlediğini açıkladı. Işık şöyle devam etti: Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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