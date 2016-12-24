DEAŞ karargahı yerle bir oldu

Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab kentinden temizlenmesi için Özgür Suriye Ordusu ile TSK'nın yürüttüğü harekatta yeni aşamaya geçildi. TSK, El Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılması amacıyla kış şartlarını ve şehir savaşı boyutunu da gözeten operasyonel planlama yaptı. İlk aşamaya dün başlanırken, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerininde aralarında bulunduğukarargah önce tespit edildi ve karargah, içindeki 18 teröristleberaber yerle bir edildi. MilliSavunma Bakanı Fikri Işık da Türk askerinin ÖSO ile birlikte El Bab'ın en kritik yeri olanHastane Tepesi'ni DEAŞ'tantemizlediğini açıkladı. Işık şöyle devam etti: Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3tane askerimizin DEAŞ'ın elindeolduğunu değerlendiriyoruzancak bundan öteki tümyorumlar teyit edilmiş bilgideğildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz.
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