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Buldan’a yalanlama

Buldan’a yalanlama
HDP İstanbul Milletvekili , Iğdır'da hakkında görülen bir dava kapsamında dün İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Buldan, daha sonra adliyeden ayrıldı. Ancak Buldan gözaltına alındığını açıklarken İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu iddiayı yalanladı. Emniyetten yapılan açıklamada "Kendisine herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, avukatı ile mahkemeye intikal etmiştir" denildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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