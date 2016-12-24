Bin 656 sosyal medya teröristi yakalandı

İçişleri Bakanlığından sosyal medya üzerinden, halkı kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kasteden bin 656 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kasteden kişiler hakkında çalışma başlatıldı.
SON 6 AYDA 3 BİN 710 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Bu kapsamda son 6 ayda, söz konusu suçları işlediği tespit edilen 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden bin 656'sı tutuklanırken, bin 203'ü adli kontrol şartıyla 767'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 84 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerine devam edildiği belirtildi.
Açık kimlikleri tespit edilen ve Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin halen sürdüğü kaydedildi.
Her alanda olduğu gibi sosyal medyada da terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü, suç ve suçlularla mücadele birimlerinin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcısı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birliklerinin de en üst seviyeye taşındığı belirtildi.
kalan karakter 1000
TÜRKİYE mde o kadar çok hain var ki bunları hapislere doldurmamak lazım. Bunlar ne pişman olur , düzelir ne de biz bunlara yaşadıkları müddetçe sırtımızı dönebiliriz. Meydana çıkma cesareti olmadan provokasyon yapan bu soysuzlara keşke kalbimizden geçenler uygulanabilse.
Hepsini vatandasliktan atin.Türkiyede hain istemiyoruz.
hainler cezasını çekmeli.
bu çok güzel herkes haddini bilecek bu haberlerin bile altına binlerce devlet yöneticilerine kerşı yorumlar yapılıyordu çok şükür bu iyi oldu ve daha çok önlem alınmalı ağır para cezaları hapis vs bu karaktersiz yorumcular boşluktan yararlanıyorlardı özellikle fetöcüler bu işleri organize yapıyorlardı yağmur gibi msj yazıyorlardı bunaltıyorlardı Elhamdülillah adalet yerini buluyor şimdi de yazsınlar bakayım hainler
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.