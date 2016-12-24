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Anayasa Komisyonu'nda tartışma

maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi, CHP'li vekiller komisyonda tartışma çıkardı. Darbe anayasasına sıkı sıkıya sarılan ve yeni anayasanın halkın önüne gelmesinden korkan CHP, sistemi tıkamak için ne yapacağını şaşırdı.

Anayasa Komisyonunda tartışma
nin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.

CHP VEKİLLER SİSTEMİ TIKAMAK İÇİN UĞRAŞIYOR!
Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine geçilmesinin oylanarak kabul edilmesiyle CHP'li vekiller kavga çıkardı. CHP'li Engin Altay masanın üzerinde bulunan bardağı AK Partili vekillerin bulunduğu tarafa fırlattı.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi 19:08
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Tayfun Tayfun

CHP=PKK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 22:50
anadolu anadolu

bunlar boşuna kendilerini yoruyorlar. cehennem hararet partisi , yazık boşuna kendilerini yoruyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 22:28
FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lılar siz ne zaman Türk olmayı düşünürsünüz, aşağılık hainler, fetö terörist itin talimatını aldınız, siz chpkk lılar yıllardan beri Türk Milletinin kanını emdiniz, bu güne kadar bu Millet sabretti ama bu Anayasa öyle böyle değişecektir, siz chpkk lılar ise yerin dibine gireceksiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 21:34
memo memo

chpkk li sozde milletvekillerine altin semer vursanda yine esek hep esek

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır2
cevapla 24.12.2016 20:56
Osman Osman

Bir chp klasigi. Isleri gucleri sabotaj. Bir tas ustune tas koymusluklari yok bir de yapilanlara engle olmak icin bir taraflarini yirtiyorlar ama bunlari millet unutmayacak. Secimlerde gorusuruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır1
cevapla 24.12.2016 20:52
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