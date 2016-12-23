Vatan evlatları

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ FURKAN YAVAŞ:
Furkan Yavaş'ın, İzmir'deki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin annesi Zeynep (54) ve emekli Özel Harekat polisi babası Süleyman Sırrı Yavaş'a (58) şehadet haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.
UZMAN ÇAVUŞ BURAK BOZ: Şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber iletildi. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları, eve gelerek şehidin babası Özkan ve annesi Gülhan Boz'u teselli etmeye çalıştı.
KOMANDO ASTSUBAY GÖKHAN ÖZÜPEK: 23 yaşındaki Göktan Özüpek'in Kırklareli'ndeki ailesine acı haber iletildi. Baygınlık geçiren anne Sevim Özüpek'e, sağlık ekipleri müdahale etti.
FERHAT DEMİR: Bursalı Ferhat Demir'in ailesi acı haberi aldıktan sonra evi Türk bayraklarıyla donattı.
UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KÖKKAYA: Evli, 1 çocuk babası Mehmet Kökkaya'nın Kayseri'deki evinde matem vardı. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 3 yaşındaki Elif'i bağrına basarak, kocasının Kayseri'de defnedilmesini istedi.
UZMAN ÇAVUŞ HASAN KAVUZ: Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. Bekar olan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde bugün toprağa verileceği ifade edildi.
ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ OKAN ALTIPARMAK: Okan Altıparmak'ın Konya'daki babaevine ateş düştü. Şehit çavuşun ikiz kardeşi Oktay'ın da asker olduğu öğrenildi.
ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ÖMERCAN YEKEBAĞCI: 27 yaşındaki Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın şehit olduğu haberi ailesini yasa boğdu. Şehidin evin önünde taziye çadırı kuruldu.
TANKÇI ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ ÖKKEŞ KARACA: 25 yaşındaki Ökkeş Karaca'nın Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düşürdü.
UZMAN ÇAVUŞ OKTAY DURAK: 29 yaşındaki Oktay Durak'ın Yozgat'taki baba evine de ateş düştü. Acı haberi alan aile yıkıldı.
UZMAN ÇAVUŞ AKIN ACAR: Çatışmalarda şehit düşen Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) Tekirdağ Çorlu'daki baba evine taziye çadırı kuruldu.
ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ÖNDER PINAR: 24 yaşındaki Önder Pınar'ın Elazığ'daki baba ocağına acı haber ulaşır ulaşmaz bayraklar asıldı.
SURİYE'NİN OĞLU
Kayseri'nin Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı El Bab'daki ikinci şehidi Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in bekar olduğu ve ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in 10 kardeşin 8'incisi olduğu belirtildi. Acı haberi öğrenen yakınları, şehidin Alsancak Mahallesi'ndeki evine akın etti. Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit düşen Osman Çelik'in annesinin adının da Suriye olduğu öğrenildi.
YAKINDA EVLENİYORDU
Çatışmalarda şehit edilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın dede ocağına acı haber ulaştı. Karamanlı İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde bulunan dede evine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin dede evine ve mahalleye Türk bayrağı asıldı. Şehit Ali Yılmaz'ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi.
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