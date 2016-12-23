Yol Durumu
  1. KOSGEB kredisi hafta başında ödenecek

teröristbaşı Gülen'i isteyebilir

Rus büyükelçi 'un tarafından suikast sonucu öldürülmesinden sonra 'nın örgütün elebaşı 'in iadesi için harekete geçebileceği konuşuluyor.

Rusya teröristbaşı Güleni isteyebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından 'dan gelen 18 kişilik heyet Ankara'da çalışmalarına başladı. Ortak yürütülen süreç, Nisan 2016'da çıkarılan Ceza İşlerinde Adli Yardım Yasası temel alınarak yürütülüyor. Yasa kapsamında soruşturma ve yargılamayı Türk heyeti yapacak, her 2 taraf da elindeki bilgi-belgeleri diğer tarafla paylaşacak. Ortak komite deliller ışığında kriminal rapor hazırlarken ilginç bir gelişme de gündeme geldi.

PUTİN ABD'DEN GÜLEN'İ İSTEYEBİLİR
Rusya'nın, elebaşısı 'in ABD'den iadesini istemeyi düşündüğü öğrenildi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, son suikastın ardından Rusya'nın FETÖ konusunda ikna olduğunu belirterek, "Küresel çapta bir operasyon başlıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya Gülen'i isteyebilir. Büyükelçi uluslararası hukuka göre ikinci devlet adamı sayılır. Rusya da hukuki haklarını kullanarak bu adımı atabilir" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 23 Aralık 2016, Cuma 13:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
kadir kadir

ey abd artık yolunsonuna geliyorsun ve gittiğin yol yol değil uçurum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 14:20
ihsan ihsan

elbette isteyecek elçisini öldürtmüş açık ortada cazsızmı kalacak zaten ahiret onu8 bekliyor kati,llerin sonu ateştir rabbim söylüyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 13:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar