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Karlov’a veda

Karlov’a veda
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi için dün ilk tören Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Törene Büyükelçi Andrey Karlov'un ailesi, arkadaşları, diplomatların yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.

ABD İLİŞKİLERİ DONDURULDU
Karlov'un ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Lavrov, yaptığı konuşmada Karlov'a "kahraman" unvanı verildiğini belirterek, Rus büyükelçinin heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını dile getirdi. Putin de Karlov'un tabutuna çiçek bırakarak, ailesine taziye dileklerini iletti.

Bu arada Karlov ı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü , "ABD'yle hemen hemen her düzeyde diyalog dondurulmuş durumda. Birbirimizle iletişim kurmuyoruz. Kurmak zorunda olursak bunu minimum düzeyde yapmaktayız" dedi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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