Karlov’a veda

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov için dün ilk tören Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Törene Büyükelçi Andrey Karlov'un ailesi, arkadaşları, diplomatların yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedevve Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov da katıldı.
ABD İLİŞKİLERİ DONDURULDU
Karlov'un ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Lavrov, yaptığı konuşmada Karlov'a "kahraman" unvanı verildiğini belirterek, Rus büyükelçinin heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını dile getirdi. Putin de Karlov'un tabutuna çiçek bırakarak, ailesine taziye dileklerini iletti.
Bu arada Karlov suikastı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'yle hemenhemen her düzeydediyalog dondurulmuşdurumda. Birbirimizle iletişimkurmuyoruz. Kurmakzorunda olursak bunuminimum düzeydeyapmaktayız" dedi.
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