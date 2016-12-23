Durursak Sevr olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Açık konuşmak lazım Türkiye İstiklal Harbi’nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor” dedi
El-Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 16 şehidimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasi ile yürüyoruz. Rusya, Amerika, İran, Irak, Katar'la görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz.
Bugün de 4 milyar liralık yatırımı bir anda açıyoruz. Düşmanlar 'dur' dedikçe biz daha ileri gittik. Durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Açık konuşmak lazım Türkiye İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor.
Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorsa oraya odaklanıyor. Biliyorlar ki Türk milleti bir ve beraber olursa çelik yumruk tepelerine inecektir. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilip bu operasyonu da boşa çıkardı.
Şehit verdiklerimizle canımızı yakmaya çalışıyorlar. Mücadele azmimizi artırıyor bu can acısı. Biz mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Kendi eksiklerimizi, hatalarımızı da bir kenara bırakmıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sonuçlar için gerekeni yapacağız.
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