Vedat’ı yaşatalım

Iğdır'dayaşayan VedatAydemir (17),3 yıl önceokuldan çıkıncarahatsızlandı.Annesi MercanAydemir'e başınınağrıdığını söyledi.Hastaneyekaldırılan çocuğadoktorlar teşhiskoyamadı.Bunun üzerineanne ile oğulErzurum'a gitti.Ancak burada da rahatsızlığının nedenibelirlenemedi. Son olarak Ankara'da birhastaneye götürülen gence, 'epilepsi'teşhisi konuldu. Daha sonra aile, Iğdır'ageri döndü. Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı'nın verdiği 870 TL ilegeçindiklerini söyleyen anne Aydemir,oğlunun gün geçtikçe kötüleştiğinibelirtti. Oğlunun sık sık nöbetlergeçirdiğini anlatan Mercan Aydemir,"Bir ay içinde önce kollarını, sonra ayaklarını ve gözlerini kaybetti. Oğlum beş yıldır hasta ve doktorlar tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor" diye konuştu. Maddi durumunun tedavi için elverişli olmadığını da ifade eden Aydemir şöyle devam etti: "Yıllardır tek başıma mücadele ediyorum. Üç çocuğum daha var ama Vedat'la ilgilenmekten onları unuttum. Oğlum gözümün önünde eriyip gitmesin. Yetkililerden yardım istiyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.