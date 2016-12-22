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Vay vay

Besicilik yapan , rahatsızlanan sını murdar olmasın diye kesti. Hayvanın midesinden bir poşetin içinde bin 900 TL çıktı. Şaşkına dönen adam, “Böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım” dedi

Vay dana vay
İlginç olay 'nın İlçesi'nde yaşandı. Besicilik yapan İsmail Cesur'a ait büyükbaş hayvanlardan biri, önceki gece aniden rahatsızlandı. Cesur, bir süre sının iyileşmesini bekledi. Ancak hayvan gün geçtikçe daha da kötüleşmeye başladı. Bunun üzerine , danasını "murdar" olmaması için kesmek zorunda kaldı. Cesur, etini kemiğinden ayırdığı sırada hayvanın midesinde bir poşet olduğunu fark etti. Poşetin içinde para olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir süre sonra temizlediği paraları sayan İsmail Cesur, poşette 100 ve 200 liralık banknotlardan oluşan toplam bin 900 lira olduğunu tespit etti. Kestiği danayı 2 yıldır beslediğini söyleyen İsmail Cesur, "Dananın midesinden poşet içerisine sarılmış çıktı. Paralar poşette olduğu için zarar görmemiş. Hayvanın midesinden toplam bin 900 lira para çıktı. Bugüne kadar çok sayıda hayvan besledim, onlarca kesim yaptırdım, ancak böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım" dedi.


* İsmail Cesur, sahte olup olmadığını anlamak için paraları bir banka şubesine teslim ettiğini söyledi.



PARALAR SAPASAĞLAM!
İsmail Cesur'un oğlu, dananın midesinden çıkan paralarla poz verdi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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