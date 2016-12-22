Vay dana vay

Besicilik yapan İsmail Cesur, rahatsızlanan danasını murdar olmasın diye kesti. Hayvanın midesinden bir poşetin içinde bin 900 TL para çıktı. Şaşkına dönen adam, “Böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım” dedi
İlginç olay Konya'nın Ilgın İlçesi'nde yaşandı. Besicilik yapan İsmail Cesur'aait büyükbaş hayvanlardan biri, öncekigece aniden rahatsızlandı. Cesur, bir süre danasının iyileşmesini bekledi. Ancak hayvan gün geçtikçe daha da kötüleşmeye başladı. Bunun üzerine İsmail Cesur, danasını "murdar" olmaması için kesmek zorunda kaldı. Cesur, etini kemiğinden ayırdığı sırada hayvanın midesinde bir poşet olduğunu fark etti. Poşetin içinde paraolduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Birsüre sonra temizlediği paraları sayan İsmail Cesur, poşette 100 ve 200 liralıkbanknotlardan oluşan toplambin 900 lira olduğunu tespit etti.Kestiği danayı 2 yıldır beslediğinisöyleyen İsmail Cesur, "Dananınmidesinden poşet içerisine sarılmışpara çıktı. Paralar poşette olduğuiçin zarar görmemiş. Hayvanınmidesinden toplam bin 900 lirapara çıktı. Bugüne kadar çok sayıdahayvan besledim, onlarca kesimyaptırdım, ancak böyle bir vakaylailk kez karşılaştım" dedi.
* İsmail Cesur, sahte olup olmadığını anlamak için paraları bir banka şubesine teslim ettiğini söyledi.
PARALAR SAPASAĞLAM!
İsmail Cesur'un oğlu, dananın midesinden çıkan paralarla poz verdi.
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