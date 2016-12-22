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Ürperten otopsi

Genç kızın kilotlu çorabını parçalayarak çıkaran sapık, bunu ip gibi kullandı. Önce boğdu sonra kafasını darp etti. Beyin kanaması geçiren genç kıza sarhoş süsü vermek için üzerine rakı döktü

Ürperten otopsi
Adana'da kendisini rahatsız eden sapık Bünyamin B. tarafından darp edildikten sonra yaşamını yitiren Türkan Sarıkaya'nın (28) otopsi raporu ortaya çıktı. Türkan Sarıkaya, 8 Şubat'ta nişanlısını ve kendisini rahatsız eden Bünyamin B.'nin (29) iş yerine gitti. Çıkan tartışma sonucu Bünyamin B., genç kızı darp edip komaya soktu. Daha sonra da kardeşi Utku F. ve arkadaşı Alican D.'nin yardımıyla genç kızı, kuzeni Perihan Gün'ün evine bırakıp kaçtı. Hastanede 8 gün tedavi gören Türkan Sarıkaya hayatını kaybetti. Olay sonrası Bünyamin B. tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. Yaşanan vahşetin boyutunu ön otopsi raporu ortaya koydu. Rapora göre; saldırganın genç kızı önce boğduğu, daha sonra sert bir cisimle kafasına defalarca kez vurduğu ve bu nedenle genç kızın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Zanlının ayrıca genç kızın külotlu çorabını parçalayarak çıkardığı, ancak Sarıkaya'nın direnmesi üzerine çorabı ip gibi kullanıp onu boğmaya çalıştığı ve Sarıkaya'ya sarhoş izlenimi vermek için koma halindeyken ona bardakla rakı içirmeye çalışıp, üzerine alkol döktüğü belirlendi. Sarıkaya ailesinin avukatı Derya Göksuçukur, "Çorabın maktulün üzerinden yırtılarak çıkartılması; bizde maktule karşı cinsel saldırıya kalkışıldığı şüphesi uyandırıyor. Bu nedenle sanık, 'cinsel istismar' suçundan da yargılanmalı" dedi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hercai hercai

Idam gelemedi bir turlu bu sapiklar icin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 14:09
İDAM ŞART İDAM ŞART

Vatan hainleri ve bu tür sapık vicdansızlar için İDAAAAAAAM KESİNLİKLE OLMALI!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.12.2016 10:14
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