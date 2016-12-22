Ürperten otopsi

Adana'dakendisinirahatsız edensapık BünyaminB. tarafından darpedildikten sonrayaşamını yitirenTürkan Sarıkaya'nın(28) otopsi raporu ortaya çıktı. TürkanSarıkaya, 8 Şubat'ta nişanlısını vekendisini rahatsız eden Bünyamin B.'nin(29) iş yerine gitti. Çıkan tartışmasonucu Bünyamin B., genç kızı darpedip komaya soktu. Daha sonra dakardeşi Utku F. ve arkadaşı AlicanD.'nin yardımıyla genç kızı, kuzeniPerihan Gün'ün evine bırakıp kaçtı.Hastanede 8 gün tedavi görenTürkan Sarıkaya hayatını kaybetti.Olay sonrası Bünyamin B. tutuklandı.Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.Yaşanan vahşetin boyutunu ön otopsiraporu ortaya koydu. Rapora göre;saldırganın genç kızı önce boğduğu,daha sonra sertbir cisimle kafasına defalarcakez vurduğu ve bu nedenle genç kızınbeyin kanaması geçirdiği belirlendi.Zanlının ayrıca genç kızın külotluçorabını parçalayarak çıkardığı,ancak Sarıkaya'nın direnmesi üzerineçorabı ip gibi kullanıp onu boğmayaçalıştığı ve Sarıkaya'ya sarhoş izlenimivermek için koma halindeyken onabardakla rakı içirmeye çalışıp, üzerinealkol döktüğü belirlendi. Sarıkayaailesinin avukatı Derya Göksuçukur,"Çorabın maktulün üzerinden yırtılarakçıkartılması; bizde maktule karşı cinselsaldırıya kalkışıldığı şüphesi uyandırıyor.Bu nedenle sanık, 'cinsel istismar'suçundan da yargılanmalı" dedi.
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Idam gelemedi bir turlu bu sapiklar icin.
Vatan hainleri ve bu tür sapık vicdansızlar için İDAAAAAAAM KESİNLİKLE OLMALI!
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