Ürperten otopsi

Adana'da kendisini rahatsız eden sapık Bünyamin B. tarafından darp edildikten sonra yaşamını yitiren Türkan Sarıkaya'nın (28) otopsi raporu ortaya çıktı. Türkan Sarıkaya, 8 Şubat'ta nişanlısını ve kendisini rahatsız eden Bünyamin B.'nin (29) iş yerine gitti. Çıkan tartışma sonucu Bünyamin B., genç kızı darp edip komaya soktu. Daha sonra da kardeşi Utku F. ve arkadaşı Alican D.'nin yardımıyla genç kızı, kuzeni Perihan Gün'ün evine bırakıp kaçtı. Hastanede 8 gün tedavi gören Türkan Sarıkaya hayatını kaybetti. Olay sonrası Bünyamin B. tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. Yaşanan vahşetin boyutunu ön otopsi raporu ortaya koydu. Rapora göre; saldırganın genç kızı önce boğduğu, daha sonra sert bir cisimle kafasına defalarca kez vurduğu ve bu nedenle genç kızın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Zanlının ayrıca genç kızın külotlu çorabını parçalayarak çıkardığı, ancak Sarıkaya'nın direnmesi üzerine çorabı ip gibi kullanıp onu boğmaya çalıştığı ve Sarıkaya'ya sarhoş izlenimi vermek için koma halindeyken ona bardakla rakı içirmeye çalışıp, üzerine alkol döktüğü belirlendi. Sarıkaya ailesinin avukatı Derya Göksuçukur, "Çorabın maktulün üzerinden yırtılarak çıkartılması; bizde maktule karşı cinsel saldırıya kalkışıldığı şüphesi uyandırıyor. Bu nedenle sanık, 'cinsel istismar' suçundan da yargılanmalı" dedi.