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ciye gözetim kararı

’ye otobüste yle saldıran , serbest bırakıldı. Dün gerçekleşen ikinci duruşmada mahkeme heyeti, saldırganın Adli Tıp Kurumu’nda akıl sağlığının incelenmesi kararını aldı...

Tekmeciye gözetim kararı
Hemşire Ayşegül Terzi, otobüste şort giydiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu'nun li sına uğradı. İstanbul Çekmeköy'de Kurban Bayramı'nda yaşanan bu olay herkesi şoka uğrattı. Saldırının ardından tutuklanan Çakıroğlu, ilk duruşmada serbest bırakıldı. Sanığın serbest kalması ise herkesin tepkisini topladı. Çakıroğlu, davanın dün Kartal Adliyesi'nde gerçekleşen ikinci duruşmasına katılmadı. Sanığın kaçtığı iddialarına yönelik Çakıroğlu'nun avukatı "Müvekkilim artık Çekmeköy'de değil, Trabzon'da yaşıyor" açıklaması yaptı. Ardından müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını istedi. Mahkeme hakimi de sanık Çakıroğlu'nun akıl hastası olup olmadığı, akıl hastalığının dava konusu olaya etkisinin ne olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar verdi. Çakıroğlu'nun 16 Ocak 2017'de Adli Tıp'da olmaması halinde mahkeme tarafından yakalanıp tutuklanacağı belirtildi. Duruşmanın 18 Ocak'a ertelendiği açıklandı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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