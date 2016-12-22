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ları cinler çalmış

Soruları cinler çalmış
Tokat'taki şturmasında örgütün askeri yapılanmasıyla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Savcılığa ifade veren bir tanık, örgütün askeri liselere giriş sınavlarının çalınması konusunda kendilerini "cinler çalmış" yalanıyla kandırdığını şu sözlerle anlattı: 1990'da askeri lise öğrencilerinden sorumlu M.Ş. ile görüşme yaptım. Bu çocukların nasıl ları kazanıp liselere girdiğini sordum. Bana Gülen'in cinlerle irtibatlı olduğunu, kasadaki soruların da onlar vasıtasıyla çalınıp öğrencilere verildiğini söyledi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevhid li tevhid li

cinler değil ,senin gibi şeytanlar çaldı ,çünkü cinlerin içindede iman ehli var ,,hainliktede şeytanı solladınız ,,soytarılar,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 12:03
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