Soruları cinler çalmış

Tokat'taki FETÖsoruşturmasında örgütün askeriyapılanmasıyla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Savcılığa ifade veren bir tanık, örgütün askeri liselere giriş sınavlarının çalınması konusunda kendilerini "cinlerçalmış" yalanıyla kandırdığını şu sözlerle anlattı: 1990'da askeri lise öğrencilerinden sorumlu M.Ş. ile görüşme yaptım. Bu çocukların nasıl askeri sınavları kazanıp liselere girdiğini sordum. Bana Gülen'in cinlerle irtibatlı olduğunu, kasadaki soruların da onlar vasıtasıyla çalınıp öğrencilere verildiğini söyledi.
kalan karakter 1000
cinler değil ,senin gibi şeytanlar çaldı ,çünkü cinlerin içindede iman ehli var ,,hainliktede şeytanı solladınız ,,soytarılar,,
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