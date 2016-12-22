Öleceğini sosyal medyadan duyurdu

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde yaşayan BurakSoğancı (27), geçtiğimizgünlerde bronşit hastalığınayakalandı. Hastalığı gün geçtikçe ilerleyen ve zatürreye çeviren Soğancı'ya doktorlar son olarak İstanbul'a gidip oksijen tedavisi alması gerektiğini açıkladı. Genç, tedavi için gittiği hastanede sosyal medya üzerinden bildirim yapıp "Buhastalık beni öldürecek" mesajını yazdı. Ancak bu mesajın üzerinden 24 saat geçmeden hayatını kaybetti.
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