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Öleceğini sosyal medyadan duyurdu

Öleceğini sosyal medyadan duyurdu
Osmaniye'nin İlçesi'nde yaşayan Burak Soğancı (27), geçtiğimiz günlerde bronşit hastalığına yakalandı. Hastalığı gün geçtikçe ilerleyen ve zatürreye çeviren Soğancı'ya doktorlar son olarak İstanbul'a gidip oksijen tedavisi alması gerektiğini açıkladı. Genç, tedavi için gittiği hastanede sosyal medya üzerinden bildirim yapıp "Bu hastalık beni öldürecek" mesajını yazdı. Ancak bu mesajın üzerinden 24 saat geçmeden hayatını kaybetti.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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