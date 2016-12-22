Okumaya doymadı

Rizeli Özcan Özgürbüz(58), okuma aşkıyla herkesintakdirini topladı. 1976'da KaradenizTeknik Üniversitesi'ndeFen Bilimleri okudu.Mezun olduktan sonra da JeolojiMühendisliği'ni kazandı. Aynızamanda 2'nci üniversite kapsamındada Fizik bölümündendersler aldı. Bu bölümlerden debaşarıyla mezun oldu. Uzun yıllarfizik öğretmeni olarak görevyaptı. 5 yıl önce ise Ordu ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesinikazandı. Son sınıfta olanÖzcan Gürbüz, "Yaşın önemiyok. Yeter ki insanlara yardımcıolalım" diye konuştu.
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