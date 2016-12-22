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Okumaya doymadı

Okumaya doymadı
Rizeli Özcan Özgürbüz (58), okuma aşkıyla herkesin takdirini topladı. 1976'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Fen Bilimleri okudu. Mezun olduktan sonra da Jeoloji Mühendisliği'ni kazandı. Aynı zamanda 2'nci üniversite kapsamında da Fizik bölümünden dersler aldı. Bu bölümlerden de başarıyla mezun oldu. Uzun yıllar fizik öğretmeni olarak görev yaptı. 5 yıl önce ise Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı. Son sınıfta olan Özcan Gürbüz, "Yaşın önemi yok. Yeter ki insanlara yardımcı olalım" diye konuştu.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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