Mahkeme başkanına beddua!

İstanbulBüyükçekmece'de 20Mart günü, 25 yaşındakiArzu Eğmen, alkollüşekilde direksiyon başınageçti. Kendisinin ve diğervatandaşların canını tehlikeyeattı. Yaptığı kazada ise AdnanSalman'ın (52) ölümüne, birkişinin de yaralanmasına nedenoldu. Eğmen tutuklandı. Düngün görülen duruşmada isemahkeme, ArzuEğmen'in tutukluluk halinindevamına karar verdi. Bunaöfkelenen genç kadın, "Benannemden ayrı kaldım, sende evladından ayrı kal"diyerek mahkeme başkanınabeddua etti. Mahkeme başkanıda sanığın sarf ettiği sözlerizapta geçirterek Eğmenhakkında suç duyurusundabulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.