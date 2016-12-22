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Mahkeme başkanına beddua!

Mahkeme başkanına beddua!
İstanbul 'de 20 Mart günü, 25 yaşındaki Arzu Eğmen, alkollü şekilde direksiyon başına geçti. Kendisinin ve diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. Yaptığı kazada ise Adnan Salman'ın (52) ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden oldu. Eğmen tutuklandı. Dün gün görülen duruşmada ise mahkeme, Arzu Eğmen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Buna öfkelenen genç kadın, "Ben annemden ayrı kaldım, sen de evladından ayrı kal" diyerek mahkeme başkanına beddua etti. Mahkeme başkanı da sanığın sarf ettiği sözleri zapta geçirterek Eğmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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