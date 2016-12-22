"İkinci Sykes-Picot"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş , Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir grup iş adamı, akademisyen, gazeteci, düşünce kuruluşu temsilcisi ve aydınla bir araya geldi.Ortadoğu Stratejik ve Hukuki Araştırmalar Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kurtulmuş, Cidde'de aile ortamını aratmayan bir toplulukla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Toplantı öncesinde yapılan konuşmalarda Türkiye ile ilgili aktarılan görüşlerden memnuniyet duyduğunu söyleyen Kurtulmuş, iyi dileklerinden ve değerlendirmelerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.Türkiye'nin uzun yıllar devam eden birtakım baskılar, yanlışlıklar sonrasında kendi istikametinde, geçmişiyle buluştuğunu ifade eden Kurtulmuş, bunun adına da "yeni Türkiye" dediklerini aktardı.Yeni Türkiye'nin dört ayağının bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Bunlardan birisi, devlet-millet kaynaşmasıdır. İkincisi, kendi köklerine, medeniyetine dönmesidir. Üçüncüsü, Türkiye sadece kendi siyasi sınırlarından müteşekkil değil, çok geniş bir gönül coğrafyasından ibarettir. Dördüncüsü, sütun ise ekonomik ve siyasal bağımsızlıktır. Bu dördü eş zamanlı olarak yürürse, inşallah Türkiye çok daha ileriye gidecektir. Tabii biz bu istikamette yürüyoruz. Türkiye 150 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Bu mücadele şimdi çok daha ileriye gitti." şeklinde konuştu.Kurtulmuş, Türkiye'nin ileriye gitmesinden rahatsız olan çevreler bulunduğunu, bu nedenle Türkiye üzerinde çok çeşitli oyunlar oynandığını vurguladı.Türkiye'nin çok problemli bir coğrafya içerisinde yer aldığına işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, maalesef her türlü terörün kol gezdiği, iktisadi yoksunlukların olduğu, askeri müdahalelerin, işgallerin bulunduğu bir coğrafyada yer alıyor. Bunun sonucu olarak da iki temel sorunla doğrudan karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan birisi küresel göç, bir diğeri de küresel terör. Bütün bu küresel göç dalgasının geçtiği köprü Türkiye'dir. Aynı zamanda terörün de birinci derece hedefi olan bir ülkedir. Dolayısıyla, bölgesindeki hiçbir gelişmeye de kayıtsız kalamaz. İşte, Suriyeli kardeşlerimizin 3 milyonu Türkiye'de bulunuyor. Türkiye, Suriyeli kardeşlerimize yaklaşık 15 milyar dolar harcadı. Uluslararası camia ve Batılı ülkeler vadettiklerinin çok az bir kısmını ödedi. Bu konuda bize yapılan destek yaklaşık 700 milyon dolar civarındadır. Ancak hiçbirisi bir kuruş para vermese de biz Suriyeli kardeşlerimize bakmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz.

Tabii sadece göç meselesi değil, DEAŞ, PKK, PYD terör örgütleri, hem Suriye hem Irak'ta bulunan örgütlerin Türkiye'ye büyük zarar vermesi söz konusudur. En son olarak da Haşdi Şabi yeni bir unsur olarak Irak'ın kuzeyinde Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya geldi. Musul'u, Telafer'i ve diğer şehirleri de tehdit eden bir unsur haline geldi."FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin de katılımcılara bilgiler veren Kurtulmuş, söz konusu örgütün, "Yenildik" diye kenara çekilmeyeceğini, arkalarındaki güçlerin bunları kullanmaya devam edeceğini söyledi.Kurtulmuş, "Kimisi DEAŞ gibi İslam görüntüsü altında kimisi PKK gibi Kürtçülük görüntüsü altında kimisi FETÖ gibi sapık bir dini anlayış içerisinde Türkiye'nin başına bela oluyorlar." diye konuştu.Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunları olarak, coğrafyanın ve tarihin, bir millet için kader olduğunu da bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Bu zorluklardan da yılmıyoruz. Özellikle bütün İslam dünyasındaki kardeşlerimizin hayır dualarının arkamızda olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki, 15 Temmuz akşamında sadece 79 milyon vatandaşımız değil bütün Müslümanlar, Suudi Arabistan'da ve diğer Körfez ülkelerindeki Müslümanlar da sabaha kadar dua etti. Bu dostluğunuz, kardeşliğiniz için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Numan Kurtulmuş, Ortadoğu'da 100 sene önce sınırların bölündüğünü ama insanların gönüllerinin ve zihinlerinin bölünemediğini söyledi.

Bir asır sonra gönüller ve zihinlerin de bölünmeye çalışıldığına vurgu yapan Kurtulmuş, "Karşı karşıya kaldığımız oyun, ikinci Sykes-Picot'tur. Şimdi bizleri etnik olarak bölmeye çalışıyorlar. Bölgenin büyük unsurları arasında sürekli problemler çıkartmaya, mezhep politikalarını diriltmeye çalışıyorlar. Mezhepler üzerinden ümmeti bölmeye çabalıyorlar. Bu meseleleri ikinci plana bırakıp ortak hedefler üzerinde anlaşmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.