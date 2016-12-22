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te 55 bin şüphesi

’nün ’te en etkin olduğu 10 yıllık süreçte alınan 140 bin ten 55 bininde, FETÖ şüphesi saptandı. Bu isimlerin aileleri, sınavları, HTS kayıtları ve bağlantıları mercek altında

Emniyette 55 bin kripto şüphesi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un bağlantılı bir tarafından öldürülmesinin ardından gözler içerisindeki FETÖ elemanlarına çevrildi. İçişleri Bakanlığı da FETÖ'nün emniyet teşkilatında ve işe alım süreçlerinde en etkin olduğu son 10 yılda alınan 140 bin polis memurunu ve bu yıllarda yapılan sınavları mercek altına aldı.

SINAV ARŞİVİNE İNCELEME
Yapılan incelemeler sonucu, 260 bin kişilik polis teşkilatında 55 bin poliste FETÖ şüphesi tespit edildi ve bu kişilerin yakın çevreleri, gittikleri okullar, HTS (telefon irtibatı geçmişi) kayıtları, bağlantıları masaya yatırıldı. Savcılık da ÖSYM'nin polislik sınavları ile ilgili geriye dönük çalışma başlattı. Bu kapsamda 2009'da ÖSYM'ye geçen Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarının öncesine de bakılıyor. 2008 öncesindeki polislik sınavı kayıtlarının İçişleri Bakanlığı arşivinde bulunması için de bir ekip görevlendirildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ POLİSLİKTE
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün emniyet teşkilatında ahtapot gibi nasıl yapılandığını gösteren bir rapor hazırlattı. Raporda şu çarpıcı sonuçlar yer alıyor:
Son 10 yılda 140 bin yeni polis alındı. Bu süreçte meslek gruplarında oransal olarak en yüksek artış polislerde oldu. Aynı dönemde Türkiye nüfusu yüzde 13 artarken, emekli olanlar hariç polis sayısı yüzde 116 arttı.

HEPSİ SUÇLU DEMEK DEĞİL
Bu 10 yıl içinde, ama özellikle de FETÖ'nün Emniyet'te en güçlü olduğu değerlendirilen 2008-2013 arasında göreve alınan 140 bin polisten 55 binin girdiği sınav ya da personelin kendisiyle ilgili şüpheli durum tespit edildi ve bu 55 bin kişi inceleme altına alındı. Nitekim 2008-2013 arası polis meslek yüksek okulu sınav sorularının yüzde 50'sinin, FETÖ'cü adaylara sızdırıldığı belirlendi.
Yetkililer bu durumun 55 bin polisin de FETÖ bağlantılı olduğunu anlamına gelmediğini, sadece şüphe üzerine araştırma yapıldığını vurguluyor.

15 TEMMUZ SONRASI 13 BİN İHRAÇ
Bu 55 bin kişinin mezun olduğu okullar, yakınları, gittiği dershaneler, birbirleriyle bağlantıları ve HTS kayıtları mercek altına alındı.
2002-2013 arasında uzman erbaşlık, askeri lise ve polis meslek yüksek okulu sınav sorularının da FETÖ tarafından üyelerine sızdırıldığı belirlendi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı 13 bin polisi teşkilattan ihraç etti.

SUİKASTÇI VE EV ARKADAŞI 2012'DE 83'ER NET YAPMIŞ
Rus Büyükelçi Andrei Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ve ev arkadaşı Sercan Başar'ın 2012 Polis Meslek Yüksek Okulu sınavına girerek başarılı olduğu ve her ikisinin de 83 net yaptığı tespit edildi.
FETÖ'nün, Emniyet'te 1990 ve sonrası doğumlulara soruları vererek bunları teşkilatın içine "fedai" olarak yerleştirdiği üzerinde duruluyor.
2008'de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Polis Meslek Yüksek Okulu sınavı sorularının, sınavdan önce kamuoyunda yayılmasının ardından sınavların ÖSYM tarafından yapılmasına karar verildi. Ancak 2009'da ÖSYM tarafından yapılan sınavın sorularının, İstanbul'daki FEM dershanesinde 50 kişiye bir hafta önce dağıtıldığının noterle kanıtlanmasının ardından, ÖSYM sınavı iptal etmişti.

SABAH
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 01:50
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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patriot patriot

fetö bağlantısı olan kamu personelleri biraz aklı vicdanı varsa ihbarcı olsun.

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 13:09
ihsan ihsan

kritik görevlere şüphelileri vermeyin dikkat edilsin polis ve asker

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 10:50
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