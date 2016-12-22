Emniyette 55 bin kripto şüphesi

SINAV ARŞİVİNE İNCELEME
Yapılan incelemeler sonucu, 260 bin kişilik polis teşkilatında 55 bin poliste FETÖ şüphesi tespit edildi ve bu kişilerin yakın çevreleri, gittikleri okullar, HTS (telefon irtibatı geçmişi) kayıtları, bağlantıları masaya yatırıldı. Savcılık da ÖSYM'nin polislik sınavları ile ilgili geriye dönük çalışma başlattı. Bu kapsamda 2009'da ÖSYM'ye geçen Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarının öncesine de bakılıyor. 2008 öncesindeki polislik sınavı kayıtlarının İçişleri Bakanlığı arşivinde bulunması için de bir ekip görevlendirildi.
EN YÜKSEK ARTIŞ POLİSLİKTE
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün emniyet teşkilatında ahtapot gibi nasıl yapılandığını gösteren bir rapor hazırlattı. Raporda şu çarpıcı sonuçlar yer alıyor:
Son 10 yılda 140 bin yeni polis alındı. Bu süreçte meslek gruplarında oransal olarak en yüksek artış polislerde oldu. Aynı dönemde Türkiye nüfusu yüzde 13 artarken, emekli olanlar hariç polis sayısı yüzde 116 arttı.
HEPSİ SUÇLU DEMEK DEĞİL
Bu 10 yıl içinde, ama özellikle de FETÖ'nün Emniyet'te en güçlü olduğu değerlendirilen 2008-2013 arasında göreve alınan 140 bin polisten 55 binin girdiği sınav ya da personelin kendisiyle ilgili şüpheli durum tespit edildi ve bu 55 bin kişi inceleme altına alındı. Nitekim 2008-2013 arası polis meslek yüksek okulu sınav sorularının yüzde 50'sinin, FETÖ'cü adaylara sızdırıldığı belirlendi.
Yetkililer bu durumun 55 bin polisin de FETÖ bağlantılı olduğunu anlamına gelmediğini, sadece şüphe üzerine araştırma yapıldığını vurguluyor.
15 TEMMUZ SONRASI 13 BİN İHRAÇ
Bu 55 bin kişinin mezun olduğu okullar, yakınları, gittiği dershaneler, birbirleriyle bağlantıları ve HTS kayıtları mercek altına alındı.
2002-2013 arasında uzman erbaşlık, askeri lise ve polis meslek yüksek okulu sınav sorularının da FETÖ tarafından üyelerine sızdırıldığı belirlendi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı 13 bin polisi teşkilattan ihraç etti.
SUİKASTÇI VE EV ARKADAŞI 2012'DE 83'ER NET YAPMIŞ
Rus Büyükelçi Andrei Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ve ev arkadaşı Sercan Başar'ın 2012 Polis Meslek Yüksek Okulu sınavına girerek başarılı olduğu ve her ikisinin de 83 net yaptığı tespit edildi.
FETÖ'nün, Emniyet'te 1990 ve sonrası doğumlulara soruları vererek bunları teşkilatın içine "fedai" olarak yerleştirdiği üzerinde duruluyor.
2008'de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Polis Meslek Yüksek Okulu sınavı sorularının, sınavdan önce kamuoyunda yayılmasının ardından sınavların ÖSYM tarafından yapılmasına karar verildi. Ancak 2009'da ÖSYM tarafından yapılan sınavın sorularının, İstanbul'daki FEM dershanesinde 50 kişiye bir hafta önce dağıtıldığının noterle kanıtlanmasının ardından, ÖSYM sınavı iptal etmişti.
SABAH
kalan karakter 1000
fetö bağlantısı olan kamu personelleri biraz aklı vicdanı varsa ihbarcı olsun.
kritik görevlere şüphelileri vermeyin dikkat edilsin polis ve asker
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