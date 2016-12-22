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Çağla Dümenci!

Fenomen ’in psikoloji mezunu olmadığı ve lisanssız olarak danışmanlık yaptığı ileri sürüldü

Çağla Dümenci!
Sosyal medyada kendisini olarak tanıtan 29 yaşındaki Çağla Düvenci Sönmez, ününe ün kattı. 190 bin takipçiye ulaştı. Birçok televizyon pragramına da katılan Sönmez, ünlü firmalara ait ürünlerin tanıtımını yaptı. Çok iyi paralar kazandı. Fenomen haline gelen genç kadın hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sönmez'in psikoloji mezunu olmadığı ve lisanssız olarak danışmanlık yaptığı ileri sürüldü. Bu durum sosyal alemde bomba etkisi yarattı. Kandırıldığını iddia eden çok sayıda vatandaş, Sönmez hakkında gerekli araştırmanın yapılmasını istedi. instagram hesabından yaptığı açıklamada ise, "Aklıselim bir insan psikolojik danışmanlık almadığı birinin sını neden bu denli sorgular? Bugüne kadar benden danışmanlık almış kişiler danışmanlık şirketim tarafından faturalandırılmış, vergisi ödenmiş. 2 yıldır bloggerlığa ağırlık vermem sebebiyle danışmanlık da vermiyorum. Ben bloggerım. Geri kalan kısım çalıştığım markalarla beni ilgilendirir. Kimseye ispatlayacağım bir durum yok" dedi.

Instagram'da takipçi sayısı 190 bine yakın olan Sönmez, tüm sosyal medya alanlarında kendisini 'psikologsosyolog' olarak tanıtıyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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