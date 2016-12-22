Çağla Dümenci!

Sosyal medyada kendisini psikolog olarak tanıtan 29 yaşındaki Çağla Düvenci Sönmez, ününe ün kattı. 190 bin takipçiye ulaştı. Birçok televizyon pragramına da katılan Sönmez, ünlü firmalara ait ürünlerin tanıtımını yaptı. Çok iyi paralar kazandı. Fenomen haline gelen genç kadın hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sönmez'inpsikoloji mezunu olmadığıve lisanssız olarakdanışmanlık yaptığıileri sürüldü. Bu durum sosyal alemde bomba etkisi yarattı. Kandırıldığını iddia eden çok sayıda vatandaş, Sönmez hakkında gerekli araştırmanın yapılmasını istedi. Çağla Düvenci Sönmez instagram hesabından yaptığı açıklamada ise, "Aklıselim bir insan psikolojik danışmanlık almadığı birinin diplomasını neden bu denli sorgular? Bugüne kadar benden danışmanlık almış kişiler danışmanlık şirketim tarafından faturalandırılmış, vergisi ödenmiş. 2 yıldır bloggerlığa ağırlık vermem sebebiyle danışmanlık da vermiyorum. Ben bloggerım. Geri kalan kısım çalıştığım markalarla beni ilgilendirir. Kimseye ispatlayacağım bir durum yok" dedi.
Instagram'da takipçi sayısı 190 bine yakın olan Sönmez, tüm sosyal medya alanlarında kendisini 'psikologsosyolog' olarak tanıtıyor.
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